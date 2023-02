Energie ohne Ende

In Unterfrauenhaid wurde vom Gemeinderat beschlossen, private Photovoltaikanlagen zu fördern. Auch in anderen Gemeinden gibt es schon solche Förderungen und ebenso sind vielerorts Investitionen seitens der Gemeinden selbst in diesem Bereich geplant oder befinden sich bereits in Umsetzung.

Dass die verstärkte Nutzung von Erneuerbarer Energie im Allgemeinen und von Sonnenenergie im Speziellen ein Gewinn in mehrfacher Hinsicht ist, zeigt sich zum einen Schwarz auf Weiß an den aktuellen Stromrechnungen. Zum anderen ist die Nutzung von Solarenergie im Gegensatz zu fossilen Energieträgern emissionsfrei, klimaneutral und geht so quasi ohne Umweltbelastung vonstatten. Natürlich steht die Energie der Sonne nicht rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit im gleichen Maß zur Verfügung, aber sie ist unerschöpflich. Und das, ohne dass die Sonne eine Rechnung schickt.