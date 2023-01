Gegenseitige Motivation

Etwas oder mehr für die eigene Gesundheit zu tun ist ein Vorsatz, der gerade in den ersten Wochen eines Jahres, wenn man sich so einiges für dieses vornimmt, sehr oft präsent ist. Im Alltagsstress geht dieser gute Vorsatz dann aber oft schnell wieder unter oder verliert – wenn es etwa um mehr Bewegung geht – den „Kampf“ mit der Couch oder zieht – wenn es um gesunde Ernährung geht – gegen ein saftiges Schnitzerl den Kürzeren. Initiativen wie das Gesunde Dorf – aktuell fand ein Startworkshop in Markt St. Martin statt – können dabei helfen, den eigenen guten Vorsätzen auch treu zu bleiben. Sei es, dass man eine Art positiven „Gruppenzwang“ verspürt, weil eben immer mittwochs die Walkingrunde des Gesunden Dorfs ansteht oder bestenfalls einfach die Motivation höher ist, gemeinsam bei sportlicher Betätigung Spaß zu haben als allein zu Hause auf der Couch herumzulungern.