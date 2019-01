Zwei große mehrjährige Bauprojekte werden im Jahr 2019 im Mittelburgenland gestartet werden.

Bereits nächste Woche soll – so das Wetter mitspielt – mit dem Sicherheitsausbau auf der Burgenlandschnellstraße S31 zwischen dem Knoten Mattersburg und der Anschlussstelle Weppersdorf/Markt St. Martin begonnen werden. Auf diesem 22 Kilometer langen Streckenabschnitt werden die Richtungsfahrbahnen verbreitert und durch eine Betonleitwand getrennt, wodurch Frontalunfälle der Vergangenheit angehören sollten. Im Zuge dessen werden für die Richtungsfahrbahn Oberpullendorf auch neue Brücken bei den Talübergängen Sieggraben errichtet. Insgesamt werden 100 Millionen Euro bis ins Jahr 2024 investiert, die neben dem Sicherheitsgewinn einerseits den Wirtschaftsstandort weiter attraktivieren, andererseits aber auch den Lebensraum und die Lebensqualität der Pendler durch eine bessere Anbindung.

Für eine Aufwertung des Tourismusstandorts und gleichzeitig die Sicherung von Arbeitsplätzen in und rund um den Leitbetrieb werden indes jene 28 Millionen Euro sorgen, die in den nächsten vier Jahren in die Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau investiert werden. Die erste Phase bis ins Jahr 2020 bringt neun neue Zimmer im Hotel Sonnenpark, die Erneuerung des Selbstbedienungsrestaurants und neue Rutschen, darunter eine, die Virtual Reality bietet. 35 weitere Hotelzimmer, ein neues Restaurant und ein neuer Ruhebereich sind ebenfalls geplant.

Das Jahr 2019 beschert dem Bezirk Oberpullendorf also gleich zwei Investitionen in Millionenhöhe, die für dessen positive Weiterentwicklung auch strategische Bedeutung haben.