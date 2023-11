Armut nebenan auch bei uns im Mittelburgenland

Es sind nicht einmal mehr 50 Tage bis Weihnachten – die Kinder schwelgen schon jetzt in Vorfreude. Die ersten Wünsche ans Christkind werden geäußert. Aber das ist nicht überall so. Laut Volkshilfe gibt es Kinder, die keine Wünsche formulieren, weil sie wissen, dass ihre Eltern kein Geld dafür haben. Ds sind jene 12 Prozent der burgenländischen Kinder und Jugendlichen unter 14 Jahren, die armutsgefährdet sind. Es sind die gleichen Kinder und Jugendlichen, die wenn alle anderen in der Pause zum Schulbüffet flitzen, aus Scham behaupten, dass sie keinen Hunger hätten, weil sie sich kein Kipferl oder keine Wurstsemmel leisten können. Oder die sich aus dem selben Grund gezwungen sehen, Ausreden dafür zu erfinden, warum sie nicht wie alle anderen in der Klasse eine Geburtstagsparty schmeißen können. Armut in einem Sozialstaat mag nicht in dem Sinn lebensbedrohlich sein wie dies in Entwicklungsländern oft der Fall ist, aber sie bedroht Würde und Chancen der Betroffenen. Armut ist nicht nur ein globales Problem, sondern auch ein regionales, nicht etwas, das es nur auf der anderen Seite der Welt gibt, sondern auch nebenan.