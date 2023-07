Baustein für Lebensqualität

Dass die Entscheidung keine leichte war, davon zeugen die ausführlichen Debatten im Vorfeld und die Tatsache, dass man zwei Gemeinderatssitzungen gebraucht hat, um sich zu entscheiden. Doch nun ist es fix, dass in Pilgersdorf das im Bau befindliche Wohn- und Geschäftsgebäude auch Räumlichkeiten für ein Cafe bzw. Lokal bekommt, auch wenn es aktuell dafür noch keinen fixen Betreiber gibt. Die Gemeinde geht wie in vielen anderen Bereichen auch finanziell in Vorlage, um das zu ermöglichen. Natürlich könnte man nun infragestellen, ob es die ureigenste Aufgabe einer Gemeinde ist, ein Cafe an den Start zu bringen. Es mag zwar keine Frage der grundlegenden Daseinsvorsorge sein, aber erstens ist das Bedürfnis der Bevölkerung nach einem Treffpunkt offenbar groß. Und zweitens schenkt die Gemeinde, indem sie den Weg für die Schaffung eines solchen Treffpunkts ebnet, ihren Bürgern die Chance auf ein wichtiges Stück Lebensqualität, die man sich andernfalls möglicherweise für längere Zeit verbaut hätte.