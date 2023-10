Bewegung für die Region

Sport und Kulinarik sind zwei wichtige Säulen für den Tourismus im Bugenland. Ein Event, das diese beiden Stärken vereint, ist der Blaufränkischland-Marathon, der zum zweiten Mal rund um Deutschkreutz stattfand. Voriges Jahr hat man das Event erstmals auf die Beine gestellt, heuer stellte man damit bereits erste Rekorde auf. So konnte schon beim zweiten Anlauf die 1000er-Marke bei den Teilnehmern geknackt werden. Dabei bringt man nicht nur am Veranstaltungstag selbst Gäste und Wertschöpfung in die Region. Dadurch, dass nicht sportliche Höchstleistungen, sondern maximaler Genuss bei diesem Event im Vordergrund stehen, ist es gleichsam die perfekte Plattform, um Gusto für die landschaftlichen Schönheiten des Mittelburgenlandes aber auch für die teilnehmenden Winzer und deren Produkte zu wecken. Mit innovativen Konzepten wie dem Blaufränkischland-Marathon hat man also tolle Appetithäppchen, um Menschen zu einem (weiteren) Besuch in der Region zu bewegen.