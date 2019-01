Es kommt nicht von ungefähr, dass Christopher Trimmel ein ernsthafter Kandidat für die Wahl zum Sportler des Jahres im Burgenland ist. Längst hat sich herumgesprochen, dass der Mannersdorfer bei Union Berlin weit mehr ist als ein 08-15-Legionär, der irgendwo zwischen Spielfeld, Bank und Tribüne pendelt. Trimmel ist Kapitän, einer der Führungsspieler und seit viereinhalb Jahren bei Union aktiv. Das spricht für den beiderseitigen Wohlfühlfaktor und unterstreicht, was der 31-jährige Profi rückblickend sagt: „Ich war überzeugt von Union Berlin.“

Jede Menge Spielzeit, ein sehr guter Status im Team, all das sind sportliche Aspekte, die auch darüber hinwegtrösten, dass Trimmel bislang in der 2. und nicht in der 1. Deutschen Bundesliga aktiv war. Dort zu spielen, wäre für ihn übrigens „noch ein Traum, aber sicher nicht um jeden Preis.“

Es gibt schließlich Wichtigeres. Union Berlin etwa. Der Verein klopft im Aufstiegs-Rennen wieder an. Da macht es auch für Trimmel Sinn, alle Kräfte weiter für die Hauptstädter zu bündeln. Früher oder später könnte sich dann im eigenen Nest der Kreis schließen.