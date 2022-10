Die Wahrheit liegt am Platz

Zehn Siege und ein Unentschieden, nur vier Gegentore. Man muss nicht diskutieren, ob der Mattersburger SV verdient an der Spitze der 1. Klasse Mitte liegt. Die junge Mannschaft spielt erfrischenden Fußball – und das mit zahlreichen waschechten Mattersburgern sowie ohne einen einzigen Legionär.

Seit der Gründung 2020 war die Philosophie in der Bezirkshauptstadt klar: Jungen Kickern aus Mattersburg und der Umgebung soll nach dem SVM-Aus die Möglichkeit gegeben werden zu kicken. Parallel machte man auch nie einen Hehl daraus sportlich Richtung Burgenlandliga zu schielen. Klar ist auch, dass man in einer 8.000-Einwohner-Stadt mehr Möglichkeiten hat als in Kroatisch Geresdorf oder Kroatisch Minihof, wo gemeinsam nicht einmal 800 Einwohner wohnen. Dass man aber aus den Voraussetzungen bis dato alles rausholt, ist der Verdienst des Teams. Denn am Ende liegt nur am Platz die Wahrheit. Dort liefert der MSV bislang glänzend ab.