Die goldenen Zeiten des Hallenfußballs sind vorbei – zumindest was den strukturierten Wettkampf zwischen den Banden betrifft. Denn während die Kicker des Bezirks liebend gerne mit ihren Freunden Hallen mieten, um in den Wintermonaten ohne jeglichen Zwang ihrem Hobby nacheifern zu können, verweigern sie immer öfters die Teilnahme an den angebotenen Qualifikationsturnieren zum BFV-Hallenmasters.

Mit diesem Umstand hatten natürlich auch die Veranstalter des Raiffeisencups zu kämpfen. Dennoch ist es den Organisatoren einmal mehr gelungen ein attraktives Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Dafür bediente man sich nach den Absagen zahlreicher Bezirksteams starker Konkurrenz aus den anderen Bezirken. Daher zählen Deutschkreutz, Lackenbach, Steinberg und Oberpullendorf bei der 24. Auflage am Samstag in Oberpullendorf eher zu den Außenseitern im Kampf um die 228 Masterspunkte, als zu den Favoriten. Dass alle aber eine gute Rolle spielen können, bewiesen sie schon in den vergangenen Jahren.

Und sollte ihnen tatsächlich eine Überraschung in Form des Turniersiegs gelingen, hätte der Bezirk wohl erstmals seit dem Antreten Oberpullendorfs im Jahr 2014 wieder einen Teilnehmer beim Masters in Oberwart dabei. Auszugehen ist aber eher von einer Durststrecken-Verlängerung.