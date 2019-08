Eine kostenlose Kurzparkzone in der Innenstadt wie es sie in Oberpullendorf gibt, ist, wenn man sich andere Städte anschaut, eigentlich schon ein außergewöhnliches Service der Stadt an ihre Bürger und Besucher.

Ab Donnerstag dieser Woche werden darüber hinaus aber zudem rund 60 von der Stadtgemeinde geschaffene kostenfreie Dauerparkplätze in der Hauptstraße zur Verfügung stehen. Nachdem vergangenen Sommer der Pachtvertrag für den Parkplatz in der Hauptstraße neben dem Kino ausgelaufen ist und man mit dem Eigentümer keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielen konnte, hat man seitens der Gemeinde vor allem um die Wirtschaft zu unterstützen, nach Alternativen gesucht.

Dass den Gewerbetreibenden ein neuer Parkplatz wichtig ist, zeigte auch ihre Unterschriftenaktion nur wenige Wochen nach der Sperre des früheren Parkplatzes. Nun kann man den Kunden wieder dieses besondere Service bieten – ein wichtiges, um im Wettbewerb mit Einkaufszentren, die dies auch haben, mithalten zu können.