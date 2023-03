Den Weg zum Arzt zurückzulegen oder sich mangels Mobilität oder Geschäft im Wohnort oder einer Kombination von beidem mit Waren des täglichen Bedarfs zu versorgen: Es sind oft solche organisatorischen Fragen, die alleinstehenden Menschen im hohen Alter ein eigenständiges Leben erschweren. Hier setzt das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus den Hebel an, das nun in sein zehntes Jahr startet. Seit Projektbeginn in sechs mittelburgenländischen Gemeinden im Jahr 2014 – mittlerweile sind es 22 landesweit – wurden über 57.300 soziale Dienste von Ehrenamtlichen kostenlos erbracht: Begleitdienste zum Arzt, dem Einkauf oder Behörden, Begleitung bei Spazierengängen oder Besuchsdienste zum Tratschen oder Kartenspielen, um Vereinsamung entgegenzuwirken. Es sind auf den ersten Blick vermeintlich eher kleine Dinge, sie machen aber ein großes Plus an Lebensqualität aus.