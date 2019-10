Das letzte Konzert des Lisztfestivals 2019 war ausverkauft – ein toller Abschluss einer tollen Saison im Konzerthaus in Raiding. Denn erstmals –abgesehen vom Lisztjahr 2011 – konnte man sich über eine Auslastung von 90 Prozent bei den Konzerten freuen. Vor zehn Jahren war diese in etwa noch bei 65 Prozent gelegen.

Doch auf diesen Lorbeeren ruht man sich in Raiding lange nicht aus. Man hat die Anzahl der Konzerte auf 22 erhöht und peilt die 12.000 Besucher-Marke an. Gleichzeitig wird neben dem Lisztzentrum im April kommenden Jahres das neue Gemeindezentrum samt Lisztbibliothek offiziell eröffnet werden, was auch dem Festival einen zusätzlichen Impuls bringen wird. Denn dadurch wird es möglich sein, musikalisch-kulinarische Kombipackages bestehend aus einem Konzertbesuch samt Menü zu schnüren. Besucher von Liszt-Geburtshaus und Lisztzentrum können so länger in der Gemeinde verweilen und umgekehrt sind diese Frequenzbringer für den Gastronomiebetrieb, der wiederum die Lisztbibliothek auch für Veranstaltungen anderer Art wie Weihnachtsfeiern, Familienfeiern oder Ähnliches nutzen kann. Eine stimmige Komposition für alle, die den Lisztort mit vereinten Kräften zu bespielen versuchen.