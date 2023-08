Erhalten und entwickeln

Vergangene Woche wurde das „Regionale Entwicklungsprogramm“ für das Mittelburgenland präsentiert. Dieses soll ein Fundament sein, auf dem die Gemeinden nun die örtlichen Entwicklungskonzepte aufbauen. Das Mittelburgenland zeichne sich vor allem durch den hohen Waldanteil (mit 47 Prozent der höchste im Bezirks-Vergleich) sowie der geschützten Natur aus, heißt es. Der (sanfte) Tourismus und das Thema Wein sind ebenfalls mit dem Bezirk verbunden. Mit dem Programm will man einerseits Bestehendes erhalten, aber auch Chancen für Zukunft aufzeigen. So hat man etwa in punkto Sichtbarkeit Nachholbedarf: das Mittelburgenland werde als eigene Region zwischen Nord- und Südburgenland zu wenig wahrgenommen. Auch als Betriebsstandort gehe man eher unter, heißt es im Programm.

Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, die richtige Balance zwischen dem Erhalten auf der einen und dem Entwickeln auf der anderen Seite zu finden.