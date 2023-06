Es bewegt sich was

Der öffentliche Verkehr beschränkt sich im Bezirk aktuell einerseits im Wesentlichen auf Pendlerverbindungen und Schulbusse, andererseits kurven große Linienbusse, die abseits der damit verbundenen „Stoßzeiten“ unterwegs sind, oft mit wenigen Fahrgästen durch die Gegend. Im September soll mit dem Start des BAST, des Burgenländischen Anrufsammeltaxis eine neue Ära im Öffentlichen Verkehr anbrechen. Allein in den sieben Ortsteilen der Gemeinde Pilgersdorf, wo das Projekt des Landes nun im Gemeinderat präsentiert wurde, werden 29 zusätzliche Haltepunkte geschaffen. Mit einer maximalen Wartezeit von 60 Minuten, einer maximalen Entfernung von 300 Metern von der Haustür bis zur Einstiegsstelle, Tarifen, die sich an den Ticketpreisen des Verkehrsverbundes Ostregion orientieren, und direktem Anschluss ans öffentliche Verkehrsnetz und schnelle Busverbindungen in Zentren soll das BAST so komfortabel sein, dass es für Fahrgäste attraktiv wird und sich wirklich etwas bewegt in puncto öffentlicher Verkehr.