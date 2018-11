Manche Pendler und andere S31-Benutzer werden im ersten Moment vielleicht aufseufzen. Es ist gar noch nicht so lange her, dass die Baustelle auf der S31 für das heurige Jahr beendet wurde. Nun muss man bereits ab Jänner wieder mit Sperren von Fahrspuren rechnen.

Natürlich verliert man dabei vermutlich etwas Zeit, aber in Gegenzug gewinnt man langfristig dafür gehörig an Sicherheit, was umso wichtiger ist, als der Verkehr auf der S31 immer mehr wird. Denn der Sicherheitsausbau der S31 wird zwischen dem Knoten Mattersburg und der Anschlussstelle Weppersdorf/Markt St. Martin nicht nur eine breitere Fahrbahn sondern auch eine Betonleitwand mit sich bringen, die die Richtungsfahrbahnen voneinander trennt.

Frontalzusammenstöße wie es sie in dem Bereich schon einige auch mit tödlichem Ausgang gegeben hat, können dann eigentlich nicht mehr passieren.