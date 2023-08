Feuer und Flamme

Wenn mitten in der Nacht die Sirene beginnt zu heulen, dann schaut man vielleicht noch nach, ob das eigene Haus oder oder die eigene Wohnung brennt – und dann geht man wieder schlafen. Außer, man ist bei der Freiwilligen Feuerwehr: denn dann ist es mit der Nachtruhe vorbei. In Glashütten und in Neckenmarkt wurden neue Fahrzeuge für die Feuerwehr in den Dienst gestellt. Hier wurde viel Geld investiert und dieses ist auch gut angelegt, wie man an den Herausforderungen der vergangenen Wochen und Monate gesehen hat. Die Ausrüstung ist aber nur die eine Seite der Medaille: ohne die Florianis, die ihre Freizeit in den Dienst der guten Sache stellen, wäre niemand da, der die Ausrüstung bedienen kann. Egal ob bei Feuer, bei einem Hochwassereinsatz oder bei einem Verkehrsunfall – jeder Handgriff muss hier sitzen. Wenn also das nächste Mal die Sirene heult und man das Feuerwehrauto ausrücken sieht, dann sollte man auch an jene denken, die bei den Einsätzen ihre Zeit investieren und oft auch ihr Leben riskieren.