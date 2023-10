Film aus, Kino wird abgehen

Wer kennt sie nicht, diese gemischten Gefühle zwischen der bis zum zufriedenen Seufzer wohligen Entspanntheit und der leisen Wehmut, wenn der Abspann eines guten Films läuft.

Genauso wird es vielen Freunden des Oberpullendorfer Kinos angesichts der doch plötzlichen Schließung des Kinos gehen. Sie werden sich an lustige, spannende und entspannte Kinobesuche in Oberpullendorf erinnern, aber es wird auch das Bedauern darüber mitschwingen, dass dies in Zukunft nicht mehr möglich sein wird.

Die Schließung des Kinos ist aber nicht nur für Kinofans im Mittelburgenland traurig, sondern auch ein Verlust für die Stadt an sich. Denn damit gehen eine kulturelle Institution, ein Freizeitangebot sowie ein Anziehungspunkt und belebender Faktor für die Innenstadt – etwa ein Einkauf vor dem Kinobesuch, wenn man schon in Oberpullendorf ist oder beispielsweise eine Pizza bzw. das eine oder andere gemütliche Gläschen nach dem Film – verloren.