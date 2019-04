Die SpG Rattersdorf/Lockenhaus II überwinterte mit nur drei Zählern als Stockletzter der 1. Klasse Mitte. Zwar beteuerten die Funktionäre, im Frühjahr alles dafür zu unternehmen, den drohenden Abstieg noch abzuwenden, dennoch fehlte bei drei Unentschieden, zehn Niederlagen und keinem einzigen Sieg vielen neutralen Beobachtern der Glauben an ein solches „Comeback“, zumal man in Rattersdorf auch im Winter nicht mit Geld um sich warf, um Spieler zu verpflichten.

Dennoch scheint der Traditionsverein seinen Weg (auch mit Kooperationspartner Lockenhaus) aus der sportlichen Krise gefunden zu haben. Sieben Zähler aus sechs Spielen sind zwar keine Topbilanz, reichten aufgrund der Schwäche der Konkurrenten aus Stoob (vier Punkte) und der SPG HRVATI (null Punkte), um zwei Teams in den Abstiegssumpf zu ziehen. Zudem hat man am kommenden Freitag zum ersten Mal seit Spieltag fünf die Chance die rote Laterne abzugeben. Notwendig dafür sind ein Heimsieg und eine Niederlage der SPG HRVATI in Neckenmarkt. Aktuell kein Ding der Unmöglichkeit. Unabhängig von den Geschehnissen am Wochenende ist aber, dass sich diese drei Mannschaften den Abstieg in die Zweitklassigkeit untereinander ausmachen. Für „Herbst-Fixabsteiger“ Rattersdorf/Lockenhaus II ein Teilerfolg, für die beiden anderen eine bittere Pille.