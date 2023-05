Die BECOM, einer von Burgenlands Leitbetrieben, hat dieser Tage die BECOM Innovation-Awards an Schüler der HTL Pinkafeld für herausragende Diplomarbeiten vergeben. Dies ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Kooperation von Schule und Wirtschaft, eine Verbindung, die Vorteile für beide Seiten mit sich bringt. Denn einerseits kommen so frische Ideen in die Wirtschaft, da die jungen Menschen an manche Fragestellungen unbedarfter herangehen (können) als solche, die schon lange in diesem Fachbereich tätig sind. Andererseits können die Schüler durch den frühen Kontakt mit der Arbeitswelt ein Gespür dafür entwickeln, welche Fähigkeiten dort gefragt sind und wohin sie sich selbst beruflich entwickeln wollen. Ein erster Kontakt ist dadurch ebenfalls gegeben, was sowohl für die jungen Menschen selbst, aber auch für die Wirtschaft für die Besetzung von zukünftigen Arbeitsstellen von Vorteil sein kann. Und nicht zuletzt können dadurch wichtige Inputs für eine zielgerichtete Ausbildung geliefert werden.