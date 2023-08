Gelebte Gemeinschaft für unsere Dörfer

Die Jugend Nebersdorf feierte ihr 30-jähriges Bestehen. Dass die Jugend gegründet wurde, als das letzte Wirtshaus im Ort zusperrte, ist schon allein ein Indiz dafür, dass solche Jugendvereine und Burschen-/Mädchenschaften für das dörfliche Leben eine wichtige Rolle spielen. Gerade auch in kleineren Ortschaften, wo viel an Infrastruktur verloren gegangen ist – mancherorts gibt es weder ein Gasthaus noch ein Geschäft noch eine Schule – sind es die Vereine wie eben auch Jugendvereine, die das gesellschaftliche Leben und damit auch die Lebensqualität prägen. Aber auch in größeren Gemeinden erfüllen Jugendvereine wichtige Funktionen. Denn sie halten vielerorts Traditionen wie Kirtage, Osterfeuer oder Faschingsbräuche aufrecht, spenden nicht selten die Einnahmen ihrer Veranstaltungen etwa für Schulen, Kindergärten oder die Ortsbildgestaltung und sind nicht zuletzt ein Ort der Sozialisation, wo man in die Aufgabe hineinwächst, seinen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten.