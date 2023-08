Gemeinsam geht Vieles

Dass die Herausforderungen für Gemeinden in finanzieller Hinsicht wachsen, während der Gestaltungsspielraum schrumpft, hört man aus vielen Gemeindestuben. Sehr viele Projekte wären in den Gemeinden angesichts dessen kaum oder gar nicht mehr leistbar, gäbe es nicht das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger. Ein Beispiel ist der Neubau des Gebäudes am Sportplatz Kalkgruben, wo es vor zwei Jahren auch einen Brand gegeben hatte. Nun haben freiwillige Helfer nicht nur aus dem Sportverein, sondern auch aus der übrigen Ortsbevölkerung mit vereinten Kräften die vor der Errichtung nötigen Abbrucharbeiten übernommen. Im Herbst soll der Neubau starten. Und auch da werden wieder freiwillige Helfer mit am Werk sein, was sich wieder positiv auf die Höhe der Projektkosten auswirkt. Das Beispiel Kalkgruben zeigt: Es gibt sie noch – den Zusammenhalt und das gemeinsame Engagement in den Dörfern und diese gehören zum größten Kapital von und in Gemeinden .