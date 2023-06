Gesunder 30er

In immer mehr Städten und Dörfern in Österreich gelten generell 30 km/h im Stadt- bzw. Ortsgebiet statt der ursprünglich im Gesetz geregelten 50 km/h. Nun hat auch der Oberpullendorfer Gemeinderat nach Antrag der SPÖ entschieden, auf allen Gemeindestraßen 30 km/h einzuführen. Während Gegner solcher genereller Temporeduktionen mit Behinderungen des Verkehrsflusses und längeren Autofahrten argu- mentieren, sprechen Befürworter von mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, Stichwort „weniger Unfälle“, und mehr Lebensqualität, Stichwort „weniger Lärm“. Gelingt es dadurch mehr Menschen zum Radfahren oder zu Fuß gehen zu animieren, schlägt man sogar drei Fliegen mit einer Klappe. Denn neben dem Sicherheits-Plus – laut Verkehrsclub Österreich senkt Tempo 30 statt 50 das Todesrisiko bei Unfällen um 75 Prozent – gewinnt man dank der zusätzlichen Bewegung der Menschen und dem teilweisen Verzicht aufs Auto auch an Gesundheit bei Mensch und Umwelt.