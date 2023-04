Gesunder Argwohn

Falsche Polizisten, die vorgeben wegen vermehrter Einbruchsdiebstähle in der Umgebung Wertsachen sichern zu wollen. Vermeintlich in Schwierigkeiten steckende Verwandte, die per SMS (monetäre) Hilfe erbitten – häufig verbunden mit dem Hinweis, eine neue Nummer zu haben. Kaufangebote im Internet oder auf sozialen Netzwerken, wo nach der Überweisung die Ware ausbleibt. Die Fälle von Betrugsversuchen häufen sich auch im Bezirk spürbar. Die Betrüger lassen sich dabei immer neue Maschen einfallen und sind allein aufgrund der Anonymität, die Telefongespräch, SMS oder Mailverkehr ermöglichen, so gut wie nie festzumachen. Deshalb ist es umso wichtiger, Schaden von vornherein zu verhindern, indem man eine gesunde Portion Argwohn am Handy, in sozialen Netzwerken, beim Online-Shopping, im Email-Postfach und Briefkasten oder beim Besuch von Internetseiten mitbringt.