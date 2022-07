Glas halb voll sehen

Beim neuen Einkaufszentrum am Stadtrand von Oberpullendorf, dem Power Center Stoob, wurde Dachgleiche gefeiert, schon im Herbst soll Eröffnung sein. Sorgen, was dies für die Geschäfte in der Oberpullendorfer Innenstadt bedeuten könnte, werden nicht ausbleiben. Allerdings kann man ein Glas immer halb leer oder aber auch halb voll sehen.

Tatsache ist, dass durch das neue Power Center Stoob eine bereits versiegelte Fläche genutzt und die vormals als „Geisterstadt“ bezeichneten leer stehenden Geschäftsflächen am Stadtrand revitalisiert werden. Tatsache ist auch, dass dadurch einige neue Anbieter in den Bezirk kommen, wegen derer die Konsumenten in Vergangenheit vielleicht in andere Bezirke gefahren sind und für die sie nun zum Einkaufen nach Stoob Süd/Oberpullendorf kommen. Und wenn sie schon einmal da sind, werden sie vermutlich auch andere Geschäfte frequentieren.