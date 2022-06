Günstig in mehrfacher Hinsicht

30 Familien haben in den vergangenen zehn Jahren am Schlossberg in Oberpullendorf ein Zuhause gefunden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das letzte der von der Stadtgemeinde geschaffenen günstigen Baugrundstücke verkauft. Baulandmobilisierung zur Schaffung leistbarer Hausplätze, um vor allem auch Jungfamilien beim Traum vom Eigenheim unter die Arme zu greifen, ist in sehr vielen Gemeinden des Bezirks ein Thema.

Dies ist aber nicht nur für die potenziellen Häuslbauer günstig – und für diese sogar im doppelten Wortsinn –, sondern auch für die Gemeinden selbst. Denn eine nicht zuletzt auch aus Zuzug bzw. Familiengründungen resultierende positive Bevölkerungsentwicklung wirkt sich in Hinblick auf die pro Einwohner verteilten Ertragsanteile auch positiv auf die Gemeinden selbst aus.