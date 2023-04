Guter Rat nicht teuer

Die Frauenberatungsstelle Oberpullendorf ist in neue, größere Räumlichkeiten in der Hauptstraße 6 a übersiedelt, wovon Mitarbeiterinnen und Klientinnen gleichermaßen profitieren. Denn Termine können nun so vereinbart werden, wie es für Klientin und Betreuerin am besten passt, ohne Rücksicht auf etwaige Doppelbelegungen von Räumen nehmen zu müssen. Schließlich finden mittlerweile bereits über 7.000 Beratungsgespräche jährlich statt – von Beratungen bei familiären Konflikten über Schulden- und Rechtsberatungen bis hin zu arbeitsmarktpolitischen Beratungen. Eines ist in den über 30 Jahren seit der Gründung gleich geblieben, die Beratungen sind nicht nur anonym und vertraulich, sondern für die Klientinnen auch kostenlos. Guter Rat in vielen Lebenslagen ist also nicht teuer, allerdings kostet er den Mut und die Bereitschaft in die Frauenberatungsstelle zu gehen und sich Hilfe anzunehmen.