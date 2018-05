Durch das 2:2-Remis (nach 2:0-Führung) in Marz und auch aufgrund der langen Verletztenliste haben viele Meisterfavorit FSG Oberpetersdorf/ Schwarzenbach (55) im Titelkampf abgeschrieben.

Vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Neudörfl (59) sind in drei Runden aber ohne weiteres aufzuholen, das hat der Fußball schon des öfteren bewiesen. Die Neudörfler, die derzeit in der Pole-Position liegen, müssen in der letzten Runde beim (derzeitigen) ersten Verfolger Ritzing (58) antreten, eine nahezu schon dramatisch spannendes Drehbuch. Nebenbei kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellen-Vierten Oberpetersdorf/Schwarzenbach und dem Dritten Lockenhaus (56). Der Verlierer dieses Spiels hat – dann zwei Runden vor Schluss – wohl die Titelchancen verspielt.

In den Gesprächen mit den betroffenen Trainern ist die große Anspannung längst deutlich spürbar. Da ist jede mögliche Gelbsperre bei den kommenden Gegnern der Titelkonkurrenten bekannt, da sind mögliche Vor- und Nachteile von Spielansetzungen einen Tag früher oder später längst abgearbeitet. Doch so nervenaufreibend das Finish für die Beteiligten auch sein mag: Die großen Gewinner dieser Konstellation sind die Fans, die in der besten Fußball-Jahreszeit mit Hochspannung belohnt werden.