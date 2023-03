Ideen geben

Im Schulungszentrum Neutal fand dieser Tage das Finale des „Roberta“-Cups statt, ein Wettbewerb für Mädchen, bei dem diese den Roboter „Roberta“ programmieren müssen. „Robertas“ Mission ist es, Mädchen zu motivieren, bei ihrer Berufsauswahl auch handwerkliche und technische Berufe in Betracht zu ziehen.

Denn die Wahl dafür bringt oft nicht nur höhere Löhne als in typischen Frauenberufen mit sich, sondern meistens auch bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Oft sind sich Mädchen aber gar nicht bewusst, welche Berufsmöglichkeiten sich im technischen Bereich auftun können oder können sich nur wenig darunter vorstellen, wie der Arbeitsalltag bzw. die Tätigkeitsfelder in solchen Berufen aussehen.

Um wirklich eine Idee davon bekommen zu können und quasi selbst die Erfahrung zu machen, wie viel Spaß Technik machen und wie interessant sie sein kann, sind Projekte wie der Roberta-Cup unheimlich wertvoll und sollten daher forciert werden.