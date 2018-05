Das Handy am Beifahrersitz läutet. Unwillkürlich schielt man aufs Display, um zu sehen, wer der Anrufer ist, oder schnappt es sich und hebt ab. Sicher hat sich fast schon ein jeder selbst einmal in dieser Situation „ertappt“.

Auch Fußgänger lassen sich immer mehr von Gefahren in ihrer Umgebung ablenken, weil sie während des Gehens Nachrichten am Handy checken oder ähnliches. Genau hier setzt eine bewusstseinsbildende Aktion des Kuratoriums für Verkehrssicherheit an, die dieser Tage in Oberpullendorf Station machte. Laut Kuratorium sind Unachtsamkeit und Ablenkung auf Österreichs Straßen seit Jahren Unfallursache Nummer eins. 15 Prozent der burgenländischen Fußgänger seien beim Queren einer Straße erkennbar abgelenkt, österreichweit sogar 29 Prozent.

Allein 2016 haben sich auf Oberpullendorfs Straßen aufgrund von Ablenkung drei Unfälle mit Fußgängern ereignet, im Burgenland 27. Während die Aktion mit Laternenairbags und essbaren Mobiltelefonen auf die Gefahren von Ablenkung im Verkehr aufmerksam macht, tut man im eigenen Interesse gut daran, sich selbst zu ermahnen und wie der Titel des Programms sagt auf sich und nicht aufs Handy zu schauen.