Der Regionale Strukturplan Gesundheit sieht den Erhalt der fünf Spitalsstandorte vor und zwar in der Form, dass Eisenstadt und Oberwart als Schwerpunkt-Spitäler fungieren und die anderen Standorte wie Oberpullendorf Notfall- und Grundversorgung sowie Spezialisierungen anbieten. So wurde in Oberpullendorf bereits bariatrische Chirurgie (Übergewichtschirurgie) als neuer Schwerpunkt etabliert. In der gynäkologischen Abteilung wird aktuell mehr Endometriose-Kompetenz aufgebaut, die Augen-Tagesklinik soll zu einem Fachschwerpunkt für Augenheilkunde ausgebaut werden, wo neben Grauem Star künftig auch Grüner Star operiert wird. Demnächst startet auch der Bau des neuen Logistikzentrums mit unter anderem Küche, Apotheke und medizinischem Depot und Garderoben. Allein die dafür budgetierten knapp 18 Millionen sind ein Zeichen dafür, dass es dem Land mit Erhalt und Weiterentwicklung des Spitals ernst ist.