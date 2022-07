Insekten und Umwelt zuliebe

In Schloss Lackenbach wurde vergangene Woche ein Weltrekord geschafft mit der größten Ausstellung an Insektenhotels. 539 Insektenhotels wurden dafür von Schülern aus 25 verschiedenen Klassen hergestellt – 501 hätten gereicht, um den bestehenden Weltrekord zu knacken. Die Schüler können nun stolz darauf sein, einen Beitrag zu einem Weltrekord geleistet zu haben und werden sich sicher noch lange an dieses gemeinsame Erfolgserlebnis zurückerinnern.

Noch nachhaltiger ist aber die breite Bewusstseinsbildung, die mit diesem Weltrekordversuch im Vorfeld einherging.

Die Kinder haben durch diese Aktion erfahren, wie wichtig Insekten für die Umwelt sind und wie man selbst ein klein wenig zum Schutz von Nützlingen beitragen kann, nämlich indem man ihnen wieder etwas von ihrem Lebensraum zurück gibt.