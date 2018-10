Zwei schwächere Leistungen gegen die Aufsteiger inklusive der ersten Saisonniederlage in Steinberg (0:2) hatten die Hoffnungen der Konkurrenz, doch ein Wörtchen bei der Vergabe der Winterkrone mitreden zu können, genährt. Nach dem vergangenen Wochenende schaut die Lage aber wieder ganz anders aus. Leader FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach gab sich weder beim Nachtrag in Draßmarkt (4:0) noch gegen Z-S-P (6:0) Blöße und machte damit aus einem Punkt Vorsprung gleich sieben.

Auch deshalb, weil die Verfolger Schattendorf und Neudörfl verloren. Anscheinend war die Pleite in Steinberg doch nur der berühmte „Schuss vor den Bug zur rechten Zeit“. Denn mit leicht veränderter Startelf kam auch wieder jener Wille zurück, der den Leader zuvor für die Kontrahenten (fast) unschlagbar machte. Die Herbstkrone ist damit zwei Runden vor der Winterpause vergeben, doch nun droht auch wieder das Szenario, welches man vor Runde 13 noch als abgewandt betrachtete – nämlich ein Durchmarsch Richtung Titel im Sommer.

Neben der eigenen Stärke spielt nämlich noch ein zweiter Faktor mit. Dieser half auch dem Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg in den vergangenen Jahren. Dass nämlich in Schwächephasen kein Gegner die Gunst der Stunde nutzen konnte. So gesehen nun in der 2. Liga Mitte.