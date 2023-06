Konkurrenz bewegt das Geschäft

Trotz aller Krisen ist die Kaufkraft im Bezirk laut Kaufkraftanalyse 2022 gewachsen. Allerdings bleibt um etwa ein Sechstel weniger davon im Bezirk als noch 2009. So fließt viel Kaufkraft in den Bezirk Oberwart und ins benachbarte Niederösterreich ab, wo große Einkaufszentren, eine Vielfalt an Shops und Branchen und bekannte Marken, die es im Bezirk (noch) nicht gibt, locken. Es bleibt abzuwarten, ob durch die Handelsbetriebe im entstehenden Businesspark Mittelburgenland wieder mehr Kaufkraft im Bezirk gebunden werden kann. Ein anderer großer Konkurrent ist der Online-Handel, der 28 von potenziellen 204 Millionen Euro Kaufkraft aus dem Bezirk „absaugt“. Um gegen dessen Preisstruktur und den in manchen Punkten nicht wegzuleugnenden Komfort bestehen zu können, wird es eine Bewusstseinsbildung für die Bedeutung des lokalen Handels als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor in der Region ebenso brauchen wie neue innovative Konzepte, die Einkaufen in der Region zu etwas Besonderem machen.