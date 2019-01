Erstmals haben heuer in allen Teilen des Landes sogenannte Lehrlingscastings stattgefunden – in Oberpullendorf wurde diese Idee bereits vor fünf Jahren vom Arbeitsmarktservice aus der Taufe gehoben. Ziel war es, die Chancen von Jugendlichen auf eine Lehrstelle zu steigern, in dem man Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Eine Idee, die Wirtschaftskammer und Bildungsdirektion aufgegriffen und zusammen mit dem AMS aufs ganze Land ausgeweitet haben. In Oberpullendorf trafen beim heurigen Lehrlingscasting rund 100 Jugendliche auf Vertreter aus 24 Unternehmen, rund 45 offene Lehrstellen in rund 25 verschiedenen Lehrberufen wurden angeboten – eine einmalige Möglichkeit für die Jugendlichen mehrere Betriebe in kürzester Zeit kennenzulernen und quasi binnen ein, zwei Stunden gleich mehrere Bewerbungsgespräche zu absolvieren und so vielleicht statt der zunächst bevorzugten, aber leider nicht vorhandenen Lehrstelle, eine andere offene, persönlich ebenso interessante zu finden. Für die Betriebe ist das Casting wiederum eine gute Gelegenheit, aus mehreren Kandidaten für eine Lehrstelle die am besten für die Lehre geeigneten herauszufiltern und sich damit dem Fachkräftemangel zum Trotz eigene geeignete Facharbeiter auszubilden.