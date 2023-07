Lese(n) am Weinberg

Eine interessante Idee wurde jetzt in Unterpullendorf umgesetzt. Eine reparaturbedürftige Hütte am Weinberg wurde in eine kleine öffentliche Bücherei verwandelt, die Vorbeikommende einlädt, Bücher auszuleihen, vorbeizubringen oder vor Ort zu lesen. Ein kreatives wie niederschwelliges Angebot, um Lesen zu fördern. Und für Leseförderung gibt es nun wahrlich viele gute Gründe. Lesen ist nüchtern betrachtet gleichbedeutend mit Informationsaufnahme und unter diesem Aspekt im Alltag – man denke etwa an Gebrauchsanweisungen, auszufüllende Formulare oder abzuschließende Verträge – ebenso wichtig wie im Berufsleben. Lesen fördert aber auch Konzentration und Sozialkompetenz, weil man menschliche Beziehungen dank Geschichten und Berichten besser verstehen lernt. Und nicht zuletzt hilft Lesen beim Abschalten, weil man wenn man komplett in eine Geschichte eintaucht, eine Auszeit vom Alltag bekommt. In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass dieses besondere Weingarten-Projekt reichlich Früchte bringt.