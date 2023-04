Lis(z)tige Idee

Um international gefeierte Musiker hören zu können, muss man nicht nach Wien fahren. Namhafte Künstler unterschiedlicher Genres gastieren etwa auch im Lisztzentrum, in der KUGA oder bei Kulturevents wie den Schloss-Spielen Kobersdorf oder dem Kammermusikfest Lockenhaus. Vielfach ist den Menschen in der Region gar nicht bewusst, wie nah das kulturell Gute tatsächlich ist. Und nicht selten liegt dies nur daran, dass man es einfach nicht gewohnt ist, diese Art der Musik zu konsumieren. Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht und was dem Menschen nicht vertraut klingt, hört er sich nicht eben einfach mal so an. Da setzt die Lisztomania@School-Tour des Liszt Festivals an. Der Intendant selbst geht in die Schulen, um Liszts Musik für Jugendliche emotional erlebbar zu machen und so Begeisterung dafür zu wecken. Und wenn das gelingt, ist der Konzertsaal plötzlich nicht nur auf der Landkarte, sondern auch in den Köpfen ganz nah.