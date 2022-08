Mehrwert für die Stadt

Oberpullendorf ist ein gallisches Dorf – zumindest, was das Kino angeht. In Oberpullendorf ist es weit mehr als ein Lichtspieltheater – Kino steht in der Stadt auch für Kultur in Oberpullendorf. Und so finden hier Lesungen, Konzerte oder spezielle Filmvorführungen wie der Abend von „Jabulani“ statt, bei dem Sketche von den Theaterabenden der vergangenen 30 Jahren gezeigt werden. Auch Walter Reiss wird sein neues Buch präsentieren. Und damit startet man nach der Pause seit Juli schön langsam wieder mit dem Betrieb in den Sälen des Kinos, Anfang Oktober soll auch der reguläre Spielbetrieb wieder starten.

Das ist für Oberpullendorf ein Gewinn – einerseits durch die Kinobesucher, die sonst vielleicht nicht in die Stadt gekommen wären. Andererseits auch in kultureller Hinsicht – für Fans von Lesungen und Konzerten, und für alle Filmliebhaber, egal ob es dann Blockbuster, anspruchsvoller französischer Film oder „Asterix“ ist.