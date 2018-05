Als Mittelburgenländer kann man angesichts der Bevölkerungsstatistik nur neidvoll in den Norden schielen. Während in den drei nördlichen Bezirken die Bevölkerung in den vergangenen fünfzehn Jahren zwischen 6,6 und 14,2 Prozent gewachsen ist und in der Stadt Eisenstadt sogar um 23,7 Prozent, stagniert die Bevölkerungszahl im Bezirk und bewegte sich in den vergangenen Jahren immer zwischen 37.400 und knapp 37.800 Menschen.

Ein Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zu vor 15 Jahren ist zwar kein dramatisch negativer Wert, aber doch ein Zeichen dafür, dass in den Gemeinden und in der Region über die Zukunft nachgedacht werden muss. In vielen Gemeinden versucht man ohnehin schon durch Maßnahmen wie günstige Bauplätze und Starterwohnungen, gute Kinderbetreuungseinrichtungen, etc. junge Menschen und Familien im Dorf zu behalten. Entsprechende Freizeitangebote, gute Verkehrsanbindungen und Arbeitsplatz-Möglichkeiten tun ein übriges dazu, Menschen an eine Region zu binden.

Es gilt daher Überlegungen anzustrengen den Bezirk und die Gemeinden attraktiv zu gestalten und in puncto Lebensqualität in allen Bereichen permanent weiter zu entwickeln. Denn wenn die Lebensqualität passt, dann werden auch die Bevölkerungszahlen passen.