Mobilität um jeden Preis?

Mobilität ist gerade im ländlichen Raum ein gewichtiges Thema, wo es nicht in jedem Ort ein Geschäft, eine Schule oder einen Arzt gibt. Schon seit etlichen Jahren wird darüber diskutiert, wie man Alternativen zum Auto schaffen kann nicht nur im Sinne der Umwelt sondern auch für all jene, die aus welchen Gründen auch immer kein eigenes Auto zur Verfügung haben. Das Land hat versucht, mit der Kombination aus den neuen Buslinien und dem Burgenländischen Anrufsammeltaxi ein System auf Schiene zu bringen.

Wenn man nun aber Beobachtungen geschildert bekommt wie jene, dass auf der Strecke Horitschon und Weppersdorf in zwölf großen Bussen insgesamt nur drei Fahrgäste mitgefahren seien, ist das Ziel in der Mobilitätsfrage noch nicht erreicht. Im Grunde befindet man sich dabei ständig am Weg und die große Herausforderung ist es, den öffentlichen Verkehr so zu gestalten, dass er hinsichtlich Erreichbarkeit und Fahrt- zeiten für wenig mobile Menschen praktikabel und für andere attraktiv genug ist, um das Auto stehen zu lassen, aber auf der anderen Seite so, dass man auch wirtschaftlich halbwegs vernünftig damit fährt.