Mobilität weiter bringen

Mobilität ist im Bezirk ein großes Thema. Auch wenn in den vergangenen Jahren immer wieder ein Augenmerk auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs seitens des Landes und die Schaffung zusätzlicher Mobilitätsangebote durch die Gemeinden gelegt wurde – man denke etwa an den PLUS-Bus, diverse Bürgertaxis oder die Einkaufs- und Arztfahrten im Rahmen von Nachbarschaftshilfe plus – kommt man abseits der klassischen Pendlerstrecken nach Wien und Eisenstadt und des Schülerverkehrs nach wie vor ohne eigenen Pkw nicht weit oder nur mühsam weiter.

Genau da setzt das neue Anrufsammeltaxi des Landes mit seinen 401 geplanten Haltepunkten in den 28 Gemeinden des Bezirks an. Wenn es gelingt, diese Dichte an Haltestellen mit tauglichen Warte- und Fahrzeiten zu kombinieren, wird dieses Angebot den Bezirk in Sachen Mobilität insgesamt sicher ein großes Stück weiterbringen.