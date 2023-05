Multifunktional

Das neue Gemeindezentrum in Piringsdorf steht in vielerlei Hinsicht mitten im Dorf: Zum einen, weil es viele wichtige Funktionen für das dörfliche Leben und die Lebensqualität im Dorf unter einem Dach vereint – begonnen bei der Gemeindeverwaltung über den Mehrzwecksaal als Veranstaltungslocation und das Musikheim bis zum Büro der Nachbarschaftshilfe Plus und dem Betreuten Wohnen. Zum anderen aufgrund seiner Lage. Und schon dadurch erfüllt es eine weitere wichtige Funktion für s Dorf, ist es doch gelungen, ein 40 Jahre altes schon seit längerer Zeit leer stehendes Gebäude einem neuen Nutzen und attraktivem Erscheinungsbild zuzuführen. Dadurch wird das Ortsbild aufgewertet und man erspart sich Kosten für die Erschließung und in weiterer Folge Instandhaltung von Infrastruktur sowie eine weitere Bodenversiegelung. Ein Weg, der künftig wohl immer wichtiger wird und — Stichwort Gemeindezentrumseröffnung in Draßmarkt am Sonntag – zum Glück auch schon immer öfter beschritten wird.