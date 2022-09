Nachhaltige Investition

Erneuerbare Energie ist derzeit ein heißes Thema und so aktuell wie nie zuvor. In Nikitsch hat man, wie übrigens auch in einigen anderen Orten des Bezirks, die Weichen dazu schon vor über zwei Jahrzehnten gestellt. So feiert die Fernwärme Nikitsch heuer ihr 25-jähriges Bestehen.

1997 begann der Bau der Fernwärme-Zentrale mit 135 Anschlüssen, heute sind es 240. Die gute Entwicklung ist nicht weiter verwunderlich, gibt es doch mehr als einen guten Grund für regionales Holz als Brennstoff. Die Wertschöpfung bleibt in der Region, die Abhängigkeit von Energieimporten entfällt und damit einher geht neben der Versorgungssicherheit auch eine gewisse Preisstabilität.

Und angesichts der aktuellen Preise für fossile Energieträger macht sich ein Umstieg, trotz der damit verbundenen Kosten, mit Sicherheit noch um einiges rascher bezahlt.