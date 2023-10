Neues Feuer für die Burg

Gerade läuft die zehnte Saison des Dracula-Eventtheaters auf Burg Lockenhaus, das viele neue Gäste in die Region gebracht hat. Noch im heurigen Jahr folgen dem König der Vampire 23 bis knapp vier Meter große animierte Drachen auf die Burg Lockenhaus. Ab 30. November wird dort eine Weltpremiere mit dem Start der exklusiven Lichtershow „Games of Dragons – Drachenlichterzauber“ stattfinden. Dahinter steht mit der EMS Entertainment ein erfahrener und erfolgreicher globaler Player in Entwicklung und Organisaion von thematischen Blockbusterausstellungen in Museen, Freizeitparks und an anderen einzigartigen Veranstaltungsorten.

Wenn man sich von EMS bereits umgesetzte Projekte ansieht wie die weltweit erfolgreiche Ausstellung „CSI: The Experience“, die in den USA mehr als eine Million Besucher pro Jahr zählte und seit 2009 im MGM Las Vegas residiert, oder „Star Trek: The Exhibition“ kann man sich von den Drachen durchaus neues Feuer für Burg und Region erwarten.