ÖFB-Cup-Auslosung für das Burgenland: Nur bedingt attraktiv

Gibt es zum Saisonstart Red Bull Salzburg, Rekordmeister Rapid Wien serviert oder darf's vielleicht doch die Austria oder Sturm Graz sein? Am Sonntag hofften vier rot-goldene Vereine auf das ganz große Los der heurigen ÖFB-Cup-Auslosung. Den Jackpot in Form eines Bundesligisten oder namhaften Vereins darunter erwischte keiner. Der überlegene Landesliga-Meister Oberwart trifft auf Stripfing, der SC Neusiedl/See empfängt Zweitligist Lafnitz und der SC/ESV Parndorf lädt gar zum Burgenland-Treffen mit dem ASV Draßburg. Das Positive gleich vorweg: Zumindest einer unserer Klubs wird in die zweite Runde einziehen. Und kann dann ein zweites Mal auf die fußballerischen „Größen“ des Landes hoffen. Für die anderen war die Auslosung nur bedingt attraktiv, denn: Diese Klubs sind sportlich richtig gut, bringen aber nicht den Namen mit, um die Massen ins Stadion zu locken und ein Fußballfest zu zelebrieren. Dafür braucht es ein Weiterkommen – und das wird für alle Vereine schwer.