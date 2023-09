Ohne Freiwillige ginge es nicht

Das Rote Kreuz wird oft in erster Linie mit Rettungsfahrten verbunden. Doch wie umfangreich die Leistungen des Roten Kreuzes eigentlich sind, lässt sich erahnen, wenn man sich vor Augen führt, dass sich allein im Bezirk etwa rund 300 Personen freiwillig beim Roten Kreuz engagieren – von der Blutspendeaktion bis zur Team Österreich Tafel und vom Club Miteinander bis zum Rettungsdienst. Was bei der Feuerwehr schon der Name verrät, nämlich das freiwillige Engagement jeden einzelnen, ist speziell im Rettungsdienst der Gesellschaft vielleicht oft gar nicht so bewusst. Doch allein im Rettungsdienst wurden zusätzlich zu den 7.861 Freiwilligenstunden in allen anderen Bereichen stolze 9.571 Arbeitsstunden ehrenamtlich zur Unterstützung der hauptberuflichen Rettungssanitäter der Bezirksstelle geleistet. Es wäre vielleicht nicht selbstverständlich, dass bei einem Unfall oder Notfall so rasch die Rettung da ist, gäbe es dieses wertvolle freiwillige Engagement nicht.