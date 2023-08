Orte des Erfolgs in der Burgenlandliga

Es geht gleich prickelnd los, wenn die Burgenlandliga am Wochenende startet. Die Aufsteiger Marz (Bad Sauerbrunn), Halbturn (Deutschkreutz) und SpG Edelserpentin (Ritzing) dürfen mit Heimspielen beginnen, die Titelfavoriten aus Siegendorf (St. Margarethen), Parndorf (Rudersdorf) oder Ritzing wollen ihre Erfolgs-Ambitionen auswärts untermauern. Vor allem die Siegendorfer unter Neo-Trainer Nikolaus Schilhan hegen trotz Umbruch den Wunsch nach einem raschen Ostliga-Wiederaufstieg. Dort will auch Parndorf hin, visiert nach zwei Vizemeistertiteln in Folge nun den Platz an der Sonne an. Und die Südteams? Die werden das Meisterrennen nur aus der Ferne beobachten. Einzig dem SC Pinkafeld ist eine Rolle im oberen Drittel zuzutrauen. Nach viel Oberwarter Titelkampf in den letzten Saisonen, bleibt dem Süden wohl nur die Zuseherrolle. Und der Blick nach unten. Dieser droht landesweit übrigens einigen Klubs. Weshalb das sichere Mittelfeld so gesehen auch ein Ort des Erfolgs sein wird.