Vielseitige Kompetenz

In Frankenau-Unterpullendorf wurde der neue Verein „Buch & mehr“ gegründet, um Jung und Alt zum Lesen zu animieren. In Oberpullendorf ist das neue Stadtbücherei-Quintett dabei, vielfältige Events auf Schiene zu bringen, um die Lust am Lesen zu fördern. Damit übernimmt man eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, denn Lesen ist mehr als ein Hobby, das man beinahe überall und jederzeit, ohne auf andere angewiesen zu sein ausüben kann und das noch dazu kostengünstig – Stichwort: Büchereien. Lesekompetenz ist auch im Beruf und im Alltag in vielen Situationen gefordert. Sinnerfassend Lesen zu können, ist aber selbst im Erwachsenenalter leider keine Selbstverständlichkeit. Studien zufolge können dies rund eine Million Menschen in Österreich über 16 Jahren, also in etwa jede/r Fünfte, nicht. Umso wichtiger sind Initiativen, die den Aufbau von Lesekompetenz auf vielseitige Weise fördern.