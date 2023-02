Vorreiter – in vielerlei Sicht

Die Leistungen von Sportlern mit Beeinträchtigung sind wunderbar anzusehen und werden im Burgenland auch groß wahrgenommen. Die Nationalen Olympics Spiele im vergangenen Sommer trugen ihr Übriges dazu bei, um nicht nur den Bekanntheitsgrad zu stärken, sondern auch weitreichende Entscheidungen zu treffen. So wurde zuletzt mit dem Verein Special Olympics ein echter Meilenstein gesetzt. Noch intensiver soll das Miteinander zwischen Bevölkerung und Inklusionssportlern werden. Es geht nur gemeinsam. Aber da ist das Burgenland mit seinen unglaublich engagierten Betreuerinnen und Betreuern sowieso ein Vorreiter. Auch der letzte Sommer war nur ein (kleiner) Vorgeschmack, was alles noch kommen kann. Mit Herz und Leidenschaft für die Sache, gepaart mit dem Mut, Dinge anzugehen: Da spielt man nicht nur wegen der Gründung des neuen Vereins schon in einer hohen Liga.