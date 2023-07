Wachsendes Investment

Der Gemeinderat Weppersdorf hat vor Kurzem beschlossen, dass es eine Förderung für den Ankauf von Bäumen geben soll. Damit sollen auch auf privaten Grundstücken mehr Bäume gepflanzt werden. Gerade in den Sommermonaten ist man froh, wenn man Schattenplätze aufsuchen und damit der Hitze etwas entfliehen kann. Bäume sind aber nicht nur Schattenspender, laut wissenschaftlichen Forschungsergebnissen senken sie sogar die Umgebungstemperatur.In Weppersdorf hat man überdies beschlossen, dass man die Bürger anhalten möchte, vor allem heimische Baumarten im Rahmen dieser Aktion anzuschaffen und diese auch in der Region einzukaufen. Damit wird auch die lokale Wirtschaft gefördert und der Fokus auf Bäume, die in unseren Breitengraden verbreitet sind, gesetzt. Für die Bürger ist die Anschaffung von Bäumen für den eigenen Garten jedenfalls ein lohnendes Investment – und auch eines, das noch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wachsen wird.