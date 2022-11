Wege zu mehr Sicherheit

Es ist sicher nicht das meistbefahrenste Straßenstück im Bezirk, sondern wohl sogar eine der Kreuzungen mit den besten Sichtweiten. Dennoch kommt es am Schnittpunkt der Draßmarkter mit der Steinberger Landesstraße zwischen Draßmarkt, Kaisersdorf, Neutal und Dörfl immer wieder zu Zusammenstößen.

Möglicherweise liegt es daran, dass sich die Lenker aufgrund dieser hohen Sichtweiten zu sehr in Sicherheit wiegen und so zu Unachtsamkeit hinreißen lassen. Der jüngste Unfall mit zwei Schwerverletzten hat eine Diskussion ausgelöst, ob und wie dort die Verkehrssicherheit erhöht werden könnte. Eine Tempobeschränkung wäre vielleicht, weil rasch umsetzbar, ebenso überlegenswert wie bauliche Maßnahmen. Eine Garantie für Unfallfreiheit gibt es zwar nie, aber wenn der eine oder andere Crash und Verletzte verhindert werden kann, hat man am Weg zu mehr Sicherheit das Ziel schon erreicht.